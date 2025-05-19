Трамп поговорил с Зеленским перед разговором с Путиным

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

Трамп ранее говорил, что позвонит Зеленскому после разговора с Путиным.

ТСН со ссылкой на источники пишет, что Трамп и Зеленский обсудили шаги, которые позволят урегулировать российско-украинский конфликт. По информации телеканала, президенты договорились созвониться еще раз после того, как Трамп поговорит с Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила, что Трамп планирует лично проинформировать об итогах телефонных переговоров с президентами России и Украины. "Вы услышите лично президента, или к вам выйду я после того, как эти звонки закончатся", - сказала она на брифинге.