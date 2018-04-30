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    Трамп поговорил с Нетаньяху о действиях Ирана на Ближнем Востоке

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху действия Ирана на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на RТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    "Лидеры обсудили угрозы и вызовы на Ближнем Востоке, в особенности проблемы, которые вызваны дестабилизирующими действиями иранского режима", - говорится в сообщении.

    Ранее Нетаньяху заявил, что стремление Ирана обрести ядерное оружие является "величайшей угрозой миру".

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