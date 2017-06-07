Трамп поговорил с королем Саудовской Аравии о борьбе с терроризмом

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора пообщались о борьбе с экстремизмом и с финансированием терроризма.

Как передает Report, об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Его (Трампа) послание заключалось в том, что нам нужно единство в регионе для борьбы с экстремистской идеологией и финансированием терроризма. Персидский залив должен быть единственным, что важно для мира и безопасности в регионе", - сообщил представитель администрации.

Напомним, Мавритания, как и ряд других арабских стран, объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром.