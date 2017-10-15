Трамп подвергся критике от лауреата Нобелевской премии мира

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Стратегия президента США Дональда Трампа по отношениям с Ираном была раскритикована лауреатом Нобелевской премии мира 2017 года — Международной кампанией по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в заявлении исполнительного директора ICAN Беатрис Фин.

“Попытка президента Трампа сорвать соглашение с Ираном, несмотря на то, что МАГАТЭ неоднократно подтверждала, что Иран соблюдает свои условия, является резким напоминанием о огромной ядерной опасности, которая сейчас стоит перед миром, и о насущной необходимости всех государств запретить и устранить это оружие”, — сказала Фин.

Она отметила, что своими действиями Трамп "воспламеняет новый конфликт, а не уменьшает опасность ядерной войны". Директор ICAN также отметила, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является хорошим примером работы дипломатии.

Ранее в МИД России прокомментировали новую стратегию Трампа по Ирану.