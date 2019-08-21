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Трамп подтвердил возможность назначения послом США в России Джона Салливана

Трамп подтвердил возможность назначения послом в РФ Джона Салливана

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности назначения новым послом в РФ первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Отвечая на вопрос о возможности выдвижения кандидатуры Салливана, Трамп сказал, что это "вполне может быть".

Ранее о планах американской администрации выдвинуть кандидатуру Салливана на эту должность сообщила газета The New York Times.

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