​Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает AFP.

"Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, унаследовавшего (у Усамы бен Ладена. - RT) "Аль-Каиду"", - пишет агентство.

В марте США объявили награду в размере до 1 млн долларов за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена.

Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена.

Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.