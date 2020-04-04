Трамп подтвердил проведение президентских выборов в ноябре

Президент США Дональд Трамп уверен, что всеобщие выборы в стране пройдут, как и запланировано, 3 ноября, несмотря на пандемию коронавируса.

"Всеобщие выборы пройдут 3 ноября", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент при этом отверг вариант удаленного голосования по почте.

"Нет. Потому что многие люди жульничают с голосованием по почте. Люди должны прийти на участки и предъявить удостоверение личности", - подчеркнул Трамп. - "Если кто-то не хочет предоставлять документ, значит, собирается жульничать".

Избирательная кампания в США практически остановилась из-за пандемии коронавируса. Первичные выборы (праймериз), которые должны были пройти в ряде штатов весной, перенесены на лето.