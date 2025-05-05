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Трамп подтвердил предложение отправить ВС США в Мексику для борьбы с картелями

Трамп подтвердил предложение отправить ВС США в Мексику для борьбы с картелями Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что предложил отправить американские войска в Мексику, чтобы помочь главе этого государства Клаудии Шейнбаум бороться с наркоторговлей.
Другие страны
5 мая 2025 г. 06:22
Трамп подтвердил предложение отправить ВС США в Мексику для борьбы с картелями

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что предложил отправить американские войска в Мексику, чтобы помочь главе этого государства Клаудии Шейнбаум бороться с наркоторговлей.

Как передает Report, руководитель вашингтонской администрацией общался с прессой на борту своего самолета, вылетевшего из штата Флорида в Вашингтон.

Трамп заявил, что выступил с таким предложением в связи с тем, что в наркокартелях состоят "ужасные люди", по вине которых гибнут тысячи.

"Если бы Мексике нужна была помощь в борьбе с картелями, я бы счел за честь отправиться туда и сделать это направить ВС США для помощи", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не разочарован ли он тем, что Шейнбаум отклонила предложение, Трамп подчеркнул: "Я думаю, что она прекрасная женщина. Президент Мексики - прекрасная женщина, но она так боится картелей, что даже не может мыслить здраво".

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ Silahlı Qüvvələrini kartellərlə mübarizə üçün Meksikaya göndərmək təklifini təsdiqləyib

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