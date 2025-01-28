Трамп подтвердил планы встретиться с Нетаньяху в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на NBC, о сроках встречи президент США ответил, что это произойдет очень скоро.

Израильские власти пока никак не комментировали эту информацию. В прошлый раз Нетаньяху приезжал в США в июле 2024 года на встречу с президентом Джо Байденом.

Накануне израильский портал Walla со ссылкой на источники сообщал, что премьер Израиля пробудет с визитом в Вашингтоне с 3 по 5 февраля. Cегодня, 29 января, спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прибудет в Израиль, чтобы обсудить с Нетаньяху реализацию соглашения с палестинским движением ХАМАС.