О нас

Трамп подтвердил планы встретиться с Нетаньяху в ближайшее время

Трамп подтвердил планы встретиться с Нетаньяху в ближайшее время Президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Другие страны
28 января 2025 г. 09:20
Трамп подтвердил планы встретиться с Нетаньяху в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на NBC, о сроках встречи президент США ответил, что это произойдет очень скоро.

Израильские власти пока никак не комментировали эту информацию. В прошлый раз Нетаньяху приезжал в США в июле 2024 года на встречу с президентом Джо Байденом.

Накануне израильский портал Walla со ссылкой на источники сообщал, что премьер Израиля пробудет с визитом в Вашингтоне с 3 по 5 февраля. Cегодня, 29 января, спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прибудет в Израиль, чтобы обсудить с Нетаньяху реализацию соглашения с палестинским движением ХАМАС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trump confirms plans to meet Netanyahu soon

Экслюзивные новости

Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi