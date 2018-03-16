Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая.

Как передает Report, об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Белого дома по итогам переговоров Трампа с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Оба лидера согласились с тем, что конкретные действия, а не слова, станут ключом к достижению постоянной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Ранее южнокорейский представитель сообщил, что Дональд Трамп согласился провести встречу с Ким Чен Ыном до мая.