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    Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

    Oб этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Белого дома

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Белого дома по итогам переговоров Трампа с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

    "Оба лидера согласились с тем, что конкретные действия, а не слова, станут ключом к достижению постоянной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

    Ранее южнокорейский представитель сообщил, что Дональд Трамп согласился провести встречу с Ким Чен Ыном до мая.

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