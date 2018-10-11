Трамп подтвердил намерение переизбраться на должность президента США

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы идти на второй президентский срок в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Ведущие телеканала в свою очередь перечислили Д.Трампу его возможных конкурентов от Демократической партии на следующих президентских выборах в США. Среди них сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь США Джон Керри.

Д.Трамп скептически отозвался о своих возможных конкурентах.

"Сейчас они мне все нравятся. Я надеюсь, что все они будут здоровы, и что дойдут до конца. Я только надеюсь, что не появится какая-нибудь звезда или выдающийся мыслитель", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос, какого из потенциальных конкурентов он опасался бы больше всего.