Трамп подтвердил ликвидацию одного из самых разыскиваемых боевиков Аль-Каиды

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию террориста «Аль-Каиды» Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави.

Как передаёт Report, об этом американский лидер написал в своём Twitter.

Аль-Бадави считался одним из самых разыскиваемых террористов ФБР. За информацию, ведущую к его поимке, была назначена награда в пять миллионов долларов.

Аль-Бадави был причастен к событиям 18-летней давности: попытке подрыва корабля ВМС США в порту йеменского города Адена. В результате взрыва 17 моряков погибли, десятки других были ранены.

«Наши замечательные военные восстановили справедливость по отношению к героям, которые погибли и пострадали при трусливом нападении на эсминец «Коул». Мы только что убили лидера этого нападения Джамаля аль-Бадави. Наша работа против «Аль-Каиды» продолжается», – написал Трамп.

Напомним, что в апреле 2018 года в Йемене ударом с беспилотного летательного аппарата был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Аль-Каиды».