​Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что по-прежнему готов к торговым переговорам с Китаем, несмотря на недавнее решение ужесточить пошлины на китайские товары и продукцию с сентября и октября 2019 года в ответ на дополнительные пошлины КНР.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

«Посмотрим, что будет. Я всегда открыт к переговорам», — заявил он журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 в Биарицце.

Ранее Трамп объявил о повышении ранее запланированных пошлин на импорт товаров из Китая после решения КНР повысить на 10% и 5% пошлины на американские товары на сумму $75 млрд в год.