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    Трамп подтвердил, что является объектом следствия

    В своем микроблоге Twitter Трамп написал: «Я стал объектом следствия со стороны человека, который сказал мне уволить директора ФБР© Courtesy İmage

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что является объектом следствия.

    Как передает Report, в своем микроблоге Twitter Трамп написал: «Я стал объектом следствия со стороны человека, который сказал мне уволить директора ФБР (Джеймса Коми). Охота на ведьм!».

    В другом твите Трамп отметил, что несмотря на «охоту на ведьм», показатели экономики и роста рабочих мест «великолепны».

    Комментарии Трамп последовали после появления публикаций о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием о вмешательстве России в выборы президента в 2016, также ведет следствие по делу о препятствовании правосудию со стороны Трампа в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

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