Трамп подтвердил, что выдвигает кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС.

Как передает Report, об этом ссобщает ТАСС.

"Ричард Спенсер уволен Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу, - отметил Трамп в Twitter. - Посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт будет выдвинут на должность нового министра, у него большие достижения и успехи. Знаю, что он проделает выдающуюся работу".

Ранее глава Пентагона Марк Эспер предложил уволить нынешнего министра ВМС Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.

Галлагера обвиняют в совершении ряда военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки ИГ в Ираке, а также демонстрация фотографии убитого. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США встал на защиту спецназовца.