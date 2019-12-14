Трамп подтвердил, что США и Китай договорились по первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласования первой фазы торговой сделки с КНР стороны немедленно приступят к обсуждению условий второго этапа соглашения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания (президентских) выборов в 2020 году", - написал в пятницу американский лидер на своей странице в Twitter.

Кроме того, Трамп подтвердил достижение соглашения с китайской стороной о первой фазе торговой сделки, а также об отмене введения 15 декабря пошлин на ряд китайских товаров. "Мы достигли соглашения по очень крупной первой фазе (торговой сделки с Китаем), - указал американский лидер. - Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены в связи с тем, что мы достигли сделки".

Американский лидер сообщил, что оставшиеся американские таможенные пошлины на товары из Китая будут использоваться при консультациях с Пекином в рамках второго этапа переговоров.