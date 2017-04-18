Трамп подпишет указ, предусматривающий ужесточение процедуры выдачи рабочих виз

© Reuters

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сегодня намерен подписать указ, направленный на стимулирование производства внутри страны. Его идеология сформулирована как "Покупай американское, нанимай американцев", что предполагает значительные изменения на американском рынке труда, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В частности, указ предусматривает пересмотр процедуры выдачи рабочих виз типа H-1B. Теперь американские власти намерены более тщательно следить за тем, чтобы ее получали наиболее квалифицированные работники, поскольку сейчас, констатируют чиновники, выдача происходит по принципу лотереи. В результате 80% рабочих, прибывших в США по визе H-1B, получают меньше среднего уровня заработной платы их отрасли. Одним из ожидаемых эффектов от ужесточения визовой политики для мигрантов должно оказаться установление более высокой заработной платы и более высокого уровня занятости для рабочих американцев.