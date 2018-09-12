Трамп подпишет указ, предполагающий введение санкций за вмешательство в выборы

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен в среду подписать исполнительный указ, который подразумевает введение санкций против зарубежных организаций или лиц, предпринимающих попытки вмешательства в американские выборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Деталей относительно данного документа оно пока не привело, однако отмечается, что решение подписать этот указ было принято на основе полученных разведданных.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предписывает президенту вводить аналогичные санкции за вмешательство в выборы. Вместе с тем Сенатом эта инициатива пока утверждена не была.