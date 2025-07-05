Трамп: Подписание бюджета стало шагом на пути к важнейшей военной модернизации

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных модернизаций в истории.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных модернизаций в истории.

Как передает Report, об этом Трамп заявил из Белого дома, обращаясь к нации по случаю Дня независимости США.

"Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране," – отметил он.

"Золотой купол" – это система противоракетной обороны (ПРО), которую разрабатывают в США по инициативе Трампа. Как заявил президент, любой, кто попытается нанести вред Америке, столкнется с этой системой.

Конгресс США принял законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый", в рамках которого выделяются беспрецедентные суммы на финансирование армии США.

Законопроект направлен на усиление оборонных возможностей США через финансирование ключевых направлений: повышение качества жизни военнослужащих, развитие кораблестроения, интеграция систем ПВО и ПРО, укрепление устойчивости цепочек поставок боеприпасов, масштабирование производства бюджетных вооружений, улучшение кибербезопасности и эффективности минобороны, обеспечение превосходства в воздухе, модернизацию ядерных сил, наращивание потенциала Индо-Тихоокеанского командования, общее повышение боеготовности, поддержку миссий по охране границ и борьбе с наркотрафиком, а также надзор за исполнением программ и военное строительство.

Процесс принятия законопроекта занял два месяца. В палате представителей он был одобрен с минимальным перевесом – 218 голосов против 214. В сенате ситуация сложилась еще более напряжённой: 51 голос против 50. "Ничью" удалось разрешить благодаря голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.