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Трамп подписал законопроект о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Трамп подписал законопроект о выделении 8,3 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов США на борьбу с распространением коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил у себя в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп только что подписал законопроект о дополнительном финансировании в рамках борьбы с коронавирусом", - написал он.

Палата представителей Конгресса США одобрила документ в среду, а в четверг его поддержали сенаторы.

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