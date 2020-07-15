Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР.

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

"Сегодня я подписал законопроект и исполнительный указ, чтобы привлечь Китай к ответственности за его дискриминационные действия в отношении народа Гонконга", - сказал Трамп.

Он уточнил, что речь идет об одобренном ранее Конгрессом США законопроекте, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге. Исполнительный указ же предполагает "отмену торгово-экономических преференций США для Гонконга".