Трамп подписал законопроект о помощи религиозным меньшинствам в Ираке и Сирии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, призванный обеспечить гуманитарную помощь религиозным и этническим меньшинствам Ирака и Сирии, которые стали жертвами геноцида со стороны боевиков ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

«В последние годы ИГ совершил ужасные злодеяния против религиозных и этнических меньшинств в Сирии и Ираке» — цитирует The Washington Post Трампа.

Он отметил, что законопроект подразумевает помощь США преследуемым общинам, в том числе через религиозные программы.

Документ также позволяет правительственным агентствам помогать группам, которые расследуют и преследуют ИГИЛ.