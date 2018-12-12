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    Трамп подписал законопроект о помощи религиозным меньшинствам в Ираке и Сирии

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, призванный обеспечить гуманитарную помощь религиозным и этническим меньшинствам Ирака и Сирии, которые стали жертвами геноцида со стороны боевиков ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

    «В последние годы ИГ совершил ужасные злодеяния против религиозных и этнических меньшинств в Сирии и Ираке» — цитирует The Washington Post Трампа.

    Он отметил, что законопроект подразумевает помощь США преследуемым общинам, в том числе через религиозные программы.

    Документ также позволяет правительственным агентствам помогать группам, которые расследуют и преследуют ИГИЛ.

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