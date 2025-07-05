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Трамп подписал законопроект о госрасходах, налогах и потолке госдолга США

Трамп подписал законопроект о госрасходах, налогах и потолке госдолга США Президент США Дональд Трамп подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о госрасходах, предусматривающий снижение налогов и повышение потолка госдолга.
Другие страны
5 июля 2025 г. 02:16
Трамп подписал законопроект о госрасходах, налогах и потолке госдолга США

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о госрасходах, предусматривающий снижение налогов и повышение потолка госдолга.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер на Южной лужайке Белого дома перед подписанием.

"Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было", - заверил он. Как он считает, документ предусматривает "крупнейшее сокращение налогов в американской истории". Его одобрение законодателями, по мнению Трампа, стало "величайшей победой".

Разработанный по инициативе вашингтонской администрации документ, который Трамп называет "единым, большим, красивым законопроектом", предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

Основатель SpaceX Илон Маск, который ранее был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), неоднократно подвергал законопроект жесткой критике, в том числе из-за того, что он предусматривает повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн. Маск заявлял, что готов будет оказать помощь на предстоящих в следующем году промежуточных выборах в Конгресс оппонентам тех законодателей-республиканцев, которые поддержали документ.

В начале июня Бюджетное управление Конгресса США представило оценки, согласно которым реализация предусмотренных законопроектом мер может привести к увеличению бюджетного дефицита США на $2,4 трлн в течение следующего десятилетия. Согласно этим расчетам, доходы бюджета снизятся на $3,6 трлн в течение 10 лет. При этом расходы, как ожидается, уменьшатся на $1,2 трлн за аналогичный период времени.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект 1 июля, Палата представителей - 3 июля.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ hökumətinin xərcləri, vergilər və borc tavanı haqqında qanunu imzalayıb

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