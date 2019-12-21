Трамп подписал законы, предотвращающие остановку правительства

Президент США Дональд Трамп подписал законы о финансировании правительства на 1,4 триллиона долларов, которые позволят ему продолжить работу в 2020 году, передает Report со ссылкой на РИА Новости

"На борту "номер один" президент Трамп подписал закон об ассигнованиях на 2020 финансовый год", - сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир в Twitter.

Позднее Белый дом пояснил, что речь идёт о двух документах. Первый - Закон о консолидированных ассигнованиях на 2020 год (H.R. 1158), который "обеспечивают финансирование (правительства) на весь год до 30 сентября 2020 года для проектов и деятельности определенных учреждений федерального правительства".