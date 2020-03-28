​Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн

Дональд Трамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов США, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, экономический пакет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере 800 млрд долларов.

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов США на человека.