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    Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в Северной Корее.

    Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    "Данный закон призывает содействовать соблюдению прав и свобод человека в Северной Корее", - говорится в тексте.

    Отмечается, что документ в отличие от своего предшественника имеет ряд новых положений, которые в том числе наделяют американского лидера правом формировать соответствующую политику Соединённых Штатов, а также проводить переговоры с иностранными правительствами и международными организациями на заданную тему.

    Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Пхеньян действовать по примеру Вьетнама для нормализации отношений с Вашингтоном.

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