Трамп подписал закон о противодействии контрабандному ввозу в США опиоидов

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал 10 января закон о противодействии контрабандному ввозу в США опиоидов. Как передает Reprt со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил во время церемонии, прошедшей в Белом доме в присутствии вице-президента Майкла Пенса и 17 членов Конгресса США.

"Мы предпринимаем важный шаг с целью остановить поток смертельных наркотиков, захлестнувший страну, - отметил он. - В соответствии с этим законом министерство внутренней безопасности будет обязано выделить достаточно средств и ресурсов для перехвата такого опиоида, как фентанил, который превратился в настоящий бич общества".

По словам Трампа, "в 2016 году почти 20 тыс. американцев скончались в результате употребления синтетических опиоидов, таких как фентанил".