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Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

​Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. 

Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи одобрением законопроекта.

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