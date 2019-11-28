Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека.

Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи одобрением законопроекта.