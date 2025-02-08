Трамп подписал указ в защиту права на владение огнестрельным оружием в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ в защиту второй поправки к конституции США, гарантирующей право на владение огнестрельным оружием.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ в защиту второй поправки к конституции США, гарантирующей право на владение огнестрельным оружием.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В соответствии с положениями документа, министру юстиции - генеральному прокурору США Пэм Бонди поручается в 30-дневный срок изучить все предыдущие распоряжения и нормативы американских властей, а также международные соглашения, в которые вступал Вашингтон, на предмет того, не представляют ли они собой "посягательства на права, гарантированные второй поправкой".

Бонди также предписано подготовить вместе с Советом по внутренней политике Белого дома "план действий президента", направленный на то, чтобы "защитить права всех американцев, гарантированные второй поправкой".

Согласно подсчетам неправительственной организации Gun Violence Archive, различного рода инциденты со стрельбой в США в 2024 году унесли жизни более 16,7 тыс. человек, при этом еще свыше 31,6 тыс. - получили ранения.