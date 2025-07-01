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Трамп подписал указ об отмене ряда санкций против Сирии

Трамп подписал указ об отмене ряда санкций против Сирии Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении некоторых санкций в отношении Сирии.
Другие страны
1 июля 2025 г. 01:37
Трамп подписал указ об отмене ряда санкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении некоторых санкций в отношении Сирии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Белый дом.

В указе, текст которого опубликовала администрация США, отмечается, что "упраздняются санкции против Сирии, однако меры против Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, участников программы по созданию химоружия (...) остаются в силе".

Также указ разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. Кроме того, указ предусматривает, что США изучат вопрос об ослаблении санкций против Сирии на уровне ООН.

В свою очередь, телеканал CBS отмечает, что отмену некоторых из санкций должен будет одобрить Конгресс США.

Отмечается, что в США все еще в силе ограничительные меры против Сирии, которые были введены еще в 1979 году, когда Вашингтон включил эту страну в перечень государств-спонсоров терроризма. При этом в подписанном Трампом указе подчеркивается, что президент поручает госсекретарю Марко Рубио оценить, по-прежнему ли следует считать Сирию страной-спонсором терроризма.

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