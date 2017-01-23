Президент США подписал указ об отмене финансирования абортов за рубежом

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ об отмене финансирования из федерального бюджета международных организаций, которые способствовали проведению абортов за рубежом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

Ровно восемь лет назад, 23 января вступивший тогда в должность президент Барак Обама отменил ограничения на финансирование таких организаций, введенные его предшественником — президентом Джорджем Бушем-младшим.

Восемь лет правления Обамы средства направлялись в Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).