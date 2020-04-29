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Трамп подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности

​Трамп подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 28 апреля подписал указ о продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Необходимо, чтобы производители говядины, свинины и птицы в рамках продовольственных поставок продолжили выполнять свои обязательства. Вспышка коронавирусной инфекции привела к сокращению мощностей ряда предприятий", - отмечается в документе.

"Необходимо, чтобы производители говядины, свинины и птицы в рамках продовольственных поставок продолжили выполнять свои обязательства. Вспышка коронавирусной инфекции привела к сокращению мощностей ряда предприятий", - отмечается в документе.

Указ о продовольственной безопасности подписан на основе закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953). Таким образом, мясоперерабатывающие предприятия продолжат работу в условиях пандемии.

За последние недели целый ряд мясокомбинатов в США временно приостановил работу из-за случаев заражения сотрудников коронавирусом. В частности, были закрыты предприятия в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс.

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