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Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин

Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, которые установили тарифы на американскую продукцию.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 00:59
Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, которые установили тарифы на американскую продукцию.

Как передает Report, его слова во время подписания указа приводит пресс-пул Белого дома.

"Пошлины - это хорошо, на самом деле, пошлины - это замечательно", - заявил он.

Он добавил, что новые тарифы будут дополнять ранее введенные пошлины на сталь и алюминий.

"Если вы производите свою продукцию в США, то никаких тарифов не будет", - подчеркнул Трамп. По его мнению, пошлины надо было ввести еще много лет назад.

9 февраля американский лидер заявил журналистам, что Вашингтон будет придерживаться "принципа взаимности" в торговле со всеми государствами.

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