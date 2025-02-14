Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, которые установили тарифы на американскую продукцию.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, которые установили тарифы на американскую продукцию.

Как передает Report , его слова во время подписания указа приводит пресс-пул Белого дома.

"Пошлины - это хорошо, на самом деле, пошлины - это замечательно", - заявил он.

Он добавил, что новые тарифы будут дополнять ранее введенные пошлины на сталь и алюминий.

"Если вы производите свою продукцию в США, то никаких тарифов не будет", - подчеркнул Трамп. По его мнению, пошлины надо было ввести еще много лет назад.

9 февраля американский лидер заявил журналистам, что Вашингтон будет придерживаться "принципа взаимности" в торговле со всеми государствами.