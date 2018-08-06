Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

"Президент распространил новый исполнительный указ по Ирану, который подразумевает восстановление санкций против Ирана", - сказала она.