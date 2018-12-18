© Win McNamee—Getty Images https://report.az/storage/news/c433f02e51821bfaf4ed51981d289e72/d77211c6-e499-4153-baa6-b72ba98a6770_292.jpg

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования космическими силами США.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в Белом доме.

Ключевой задачей космического командования будет продвижение военных операций в космосе, а также защита американских интересов в космосе.

На данный момент вооруженные силы США состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны.