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    Трамп подписал указ о создании командования космическими силами США

    © Win McNamee—Getty Images

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/  Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования космическими силами США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в Белом доме.

    Ключевой задачей космического командования будет продвижение военных операций в космосе, а также защита американских интересов в космосе.

    На данный момент вооруженные силы США состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны.

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