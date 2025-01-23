Трамп подписал указ о признании организации йеменских хуситов террористической

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому группировка йеменских хуситов "Ансар Аллах" будет признана США иностранной террористической организацией.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому группировка йеменских хуситов "Ансар Аллах" будет признана США иностранной террористической организацией.

Как передает Report , соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

"Этот приказ запускает процесс, в соответствии с которым организация "Ансар Аллах", также известная как хуситы, должна рассматриваться на предмет признания ее иностранной террористической организацией", - говорится в указе.

В тексте указа отмечается, что "с 2023 года хуситы при поддержке иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США", а в "2014-2015 годах хуситы совершили многочисленные нападения на гражданскую инфраструктуру, включая многочисленные атаки на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, смертоносные нападения на Объединенные Арабские Эмираты в январе 2022 года и более 300 снарядов, выпущенных по Израилю с октября 2023 года".

"Действия хуситов угрожают безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в документе.

Согласно указу, госсекретарь США должен в течение 30 дней представить президенту через Совет национальной безопасности доклад о включении "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций, а в течение 15 дней после представления отчета предпринять все действия для признания организации террористической.

Указ также предусматривает, что Агентство США по международному развитию (USAID) и госдеп разорвут связи с любой организацией в Йемене, которая осуществляла платежи хуситам или противодействовала международным усилиям по борьбе с группировкой.