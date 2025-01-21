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Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней

Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней.
Другие страны
21 января 2025 г. 09:22
Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

Будет проведена проверка для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

"Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента США", - заявил он.

Агентство отмечает, что иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета за исключением особых случаев, например, поддержки Украины. Госдеп 9 января сообщил, что на военную помощь Киеву с начала войны было выделено почти $66 млрд, с 2014 года - почти $70 млрд.

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Версия на английском языке Trump suspends US foreign assistance for 90 days pending reviews
Версия на азербайджанском языке Tramp digər ölkələrə yardım proqramlarını 90 gün müddətinə dayandırıb

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