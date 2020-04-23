​Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/7cd7b31ecb8938b18fe5bb770f7e941b/eaa6b31e-4ff7-4172-a9ce-21057b8c7bae_292.jpg

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции:

"Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы".

В свою очередь в пресс-службе Белого дома сообщили, что исключение из указа будет сделано для медицинских и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.

В администрации привели данные ряда социологических опросов, согласно которым большинство американцев поддерживают временный запрет на иммиграцию в страну, считая, что в массовом виде она представляет угрозу.