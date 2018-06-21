Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме подписал указ, прекращающий практику разлучения семей нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну.

Как передает Report, кадры с церемонии подписания транслировали местные телеканалы.

«У нас будут сильные, очень сильные границы, но мы собираемся сохранить семьи вместе», — приводит The Hill слова Трампа.

Он отметил, что ему не нравится, когда семьи разделены.

Трамп добавил, что благодаря подписанному указу появится больше счастливых людей.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать иск против администрации Трампа из-за миграционной политики, проводимой властями Соединённых Штатов в отношении мигрантов.

Администрация США пока не распространила текст документа.