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    Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов

    Он отметил, что ему не нравится, когда семьи разделены

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме подписал указ, прекращающий практику разлучения семей нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну.

    Как передает Report, кадры с церемонии подписания транслировали местные телеканалы.

    «У нас будут сильные, очень сильные границы, но мы собираемся сохранить семьи вместе», — приводит The Hill слова Трампа.

    Он отметил, что ему не нравится, когда семьи разделены.

    Трамп добавил, что благодаря подписанному указу появится больше счастливых людей.

    Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать иск против администрации Трампа из-за миграционной политики, проводимой властями Соединённых Штатов в отношении мигрантов.

    Администрация США пока не распространила текст документа.

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