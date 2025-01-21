Президент США подписал указ о помиловании 1,5 тыс. участников штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ о помиловании 1,5 тыс. участников штурма Капитолия в январе 2021 года.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ о помиловании 1,5 тыс. участников штурма Капитолия в январе 2021 года.

Как передает Report , трансляция подписания главой государства указов в Белом доме ведется американскими новостными телеканалами.

"Мы надеемся, что они выйдут на свободу сегодня. Честно говоря, они этого ждут. Около 1,5 тыс. человек", - сказал глава государства.

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Трамп вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января.