​Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

"У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц", - отмечается в указе.

В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. "В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право", - говорится в указе Трампа.