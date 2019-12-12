Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о противодействии росту антисемитизма в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония состоялась в Белом доме в присутствии представителей еврейских организаций.

"Президентский указ проясняет, что, согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национальности", - отметили в пресс-службе Белого дома. Трамп поручил министерствам и ведомствам разработать меры по борьбе с этим явлением.

Данное действие "подтверждает решимость президента и его администрации бороться со всеми формами антисемитизма", - добавили в пресс-службе.