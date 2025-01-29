Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней президентства

Президент США Дональд Трамп подписал рекордное количество указов - 38 - всего за девять дней на посту главы государства.

Президент США Дональд Трамп подписал рекордное количество указов - 38 - всего за девять дней на посту главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечает портал Axios.

Отмечается, что так еще не делал ни один американский лидер за всю историю.

По оценке портала, Трамп перестраивает работу администрации США с целью расширения президентских полномочий, а шквал указов - "кампания в стиле доктрины "Шок и трепет".

Из бывших американских президентов только Джо Байден и Гарри Трумэн издавали более 40 указов за первые 100 дней работы в Белом доме.

Сразу после инаугурации 20 января Трамп отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Байдена.