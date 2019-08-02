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Трамп подписал принятый конгрессом бюджетный проект

​Трамп подписал принятый конгрессом бюджетный проект

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом компромиссный бюджетный законопроект.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщил Белый дом.

Согласованный обеими партиями и Белым домом законопроект временно приостанавливает необходимость постоянного повышения потолка госдолга - до конца июля 2021 года. Закон США требует, чтобы потолок госдолга пересматривал конгресс, и этот вопрос нередко становился предметом политических разногласий. Сейчас потолок госдолга составляет 22 триллиона долларов.

Кроме того, на ближайшие два года установлен лимит в 1,37 триллиона долларов на годовые бюджеты учреждений.

Закон позволяет не допустить шатдауна, когда в отсутствие утвержденного бюджета приостанавливают работу государственные учреждения. Последний такой шатдаун в декабре 2018 - январе 2019 года был вызван разногласиями Трамп и конгресса и стал наиболее продолжительным в истории.

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