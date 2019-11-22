​Трамп подписал очередной временный бюджет

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

Временный бюджет даёт отсрочку партиям конгресса для принятия более долговременного финансового закона.

В январе 2019 года президент США Дональд Трамп договорился с Демократической и Республиканской партиями о временном прекращении самого долгого в истории страны шатдауна.

Во время шатдаунов тысячи федеральных служащих отправляются в неоплачиваемый отпуск до принятия нового бюджета. Заметным проявлением шатдауна оказывается прекращение работы визовых отделов американских посольств.