Трамп подписал национальную стратегию США по борьбе с терроризмом

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США в области борьбы с терроризмом. Об этом говорится в сообщении Белого дома. По словам Трампа, утверждённая им стратегия поможет защитить США, укрепить национальную безопасность и направить усилия Вашингтона на то, чтобы победить угрожающие стране террористические организации, передает Report.

«В ней излагается подход США по противодействию всё более сложным и развивающимся террористическим угрозам, она является первой полномасштабной стратегией США по борьбе с терроризмом с 2011 года», — заявил американский лидер.