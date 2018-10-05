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    Трамп подписал национальную стратегию США по борьбе с терроризмом

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США в области борьбы с терроризмом. Об этом говорится в сообщении Белого дома. По словам Трампа, утверждённая им стратегия поможет защитить США, укрепить национальную безопасность и направить усилия Вашингтона на то, чтобы победить угрожающие стране террористические организации, передает Report.   

    «В ней излагается подход США по противодействию всё более сложным и развивающимся террористическим угрозам, она является первой полномасштабной стратегией США по борьбе с терроризмом с 2011 года», — заявил американский лидер.

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