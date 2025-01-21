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Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ

Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Другие страны
21 января 2025 г. 07:17
Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Американский лидер привел данные, согласно которым во время его президентского срока взносы США в ВОЗ при населении порядка 350 млн человек составляли $500 млн ежегодно, тогда как Китай при населении более $1,4 млрд платил порядка $39 млн. "Мне показалось, что это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел из ВОЗ", - заявил Трамп.

При этом он изложил версию, согласно которой руководство ВОЗ предлагало США не выходить из организации и ограничиться суммой взносов, сопоставимой по размеру с той, что платит Китай. "В теории они должны быть еще меньше", - отметил Трамп, посетовав на то, что его преемник - экс-президент Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года вернул США в ВОЗ на прежних условиях.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ-nin ÜST-dən çıxması ilə bağlı fərman imzalayıb

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