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Трамп подписал бюджет на 2021 год

Трамп подписал бюджет на 2021 год Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов США в связи с пандемией коронавируса.
Другие страны
28 декабря 2020 г. 06:33
Трамп подписал бюджет на 2021 год
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов США в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

Президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплату в размере 600 долларов США на человека, вместо ранее затребованных Трампом 2 тысяч долларов. Пакет экономической помощи входит в 1,4-триллионный бюджет, который обеспечивает работу правительства до сентября 2021 года. Предполагается, что, согласившись на подписание документа, Трамп обеспечил продолжение переговоров о дополнительной экономической помощи.

Ранее президент выступил с видеообращением, в котором назвал "позором" и раскритиковал принятый ранее обеими палатами конгресса бюджет на 2021 год, частью которого стал пакет экономической помощи объемом 900 миллиардов долларов. Законопроект, который на протяжении месяцев согласовывался между демократами, республиканцами и администрацией Трампа, предусматривал выплату американцам по 600 долларов США в качестве экономической помощи. Трамп раскритиковал эту сумму и потребовал выплаты по 2 тысячи долларов США на человека. Из-за отказа Трампа подписать законопроект в ночь на воскресенье истек срок выплат, предусмотренных предыдущим пакетом помощи.

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