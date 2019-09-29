​Трамп подозревал Киев во «вмешательстве» в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти данные, которые бы свидетельствовали о том, что украинская сторона была причастна к «вмешательству» в американские выборы.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Киевом и силами, которые враждебны по отношению к нему.

Газета утверждает, что американский президент «придерживался конспирологической версии» о том, что на Украине могла быть найдена пропавшая электронная переписка его оппонента на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Также в статье говорится, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани посещал Украину для получения этой информации. Утверждается, что американский президент считал, что представители Украины, связанные с Демократической партией США, помогали распространять компрометирующие материалы об экс-главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

В июле Трамп назвал победой решение суда отклонить иск о «сговоре с Россией».