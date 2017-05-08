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    Трамп подозревает бывшего и.о. генпрокурора США в причастности к утечке cекретной информации в СМИ

    Спросите Салли Йейтс под присягой, знает ли она, как засекреченная информация попала в газеты после того, как она объяснила ее совету в Белом доме

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший и.о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс могла быть причастна к утечке секретной информации Белого дома в СМИ. 

    Как сообщает Report, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

    "Спросите Салли Йейтс под присягой, знает ли она, как засекреченная информация попала в газеты вскоре после того, как она объяснила ее совету в Белом доме", - написал он.

    С.Йейтс была уволена в январе 2017 года после того, как запретила юристам минюста принимать меры по защите миграционного указа Трампа.

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